الشرطة يدخل صراع القمة بهدفي خالد قمر في الحدود

قاد خالد قمر مهاجم اتحاد الشرطة فريقه للفوز على الحدود بعد أن سجل هدفي المباراة التي أقيمت بينهما بالأسبوع الـ16 من الدوري المصري ليدخل الفريق في صراع القمة بعد أن تجاوز الزمالك بنقطة واحدة

وافتتح خالد قمر أهداف المباراة في الدقيقة 22 بعد أن قابل عرضية من الناحية اليمنى برأسه من الوضع طائرا ليسجل هدف الشرطة الأول في شباك الحدود.

وفي الشوط الثاني وقبل نهاية المباراة بـ5 دقائق فقط أنهى خالد قمر على أمال الحدود في العودة بالمباراة بعد أن سجل الهدف الثاني من انفراد تام بالحارس ليضعها بسهولة في الشباك.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الشرطة إلى 23 نقطة يحتل بهم المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن الإسماعيلي صاحب المركز الثاني.

وفي مباراة أخرى على ملعب عجرود بالسويس تعادل فريقي المصري وطلائع الجيش في نتيجة أثرت بالسلب على موقف الفريقين في جدول الترتيب.

وتقدم محمود شاكر عبد الفتاح بالهدف الأول للمصري البورسعيدي عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 22 من عمر المباراة قبل أن يعادل صلاح أمين النتيجة في الدقيقة 34 من الشوط ذاته.

وأضاع مهاجمو الفريقين فرصة تسجيل هدف الفوز في أكثر من مناسبة خلال شوطي المباراة الأول والثاني لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

بتلك النتيجة بات المصري في رصيده 17 نقطة في المركز الثامن فيما ارتفع رصيد الجيش إلى 15 نقطة يحتل بهم المركز التاسع متساويا مع التليفونات الذي يحتل المركز العاشر.