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“العليا للانتخابات”: 16 ألف قاض للإشراف على “الرئاسية”.. و120منظمة محلية و14دولية

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“العليا للانتخابات”: 16 ألف قاض للإشراف على “الرئاسية”.. و120منظمة محلية و14دولية “العليا للانتخابات”: 16 ألف قاض للإشراف على “الرئاسية”.. و120منظمة محلية و14دولية

اللجنه العليا للإنتخابات

أكد المستشار عبد العزيز سالمان الامين العام للجنة العليا لإنتخابات الرئاسة أن عدد القضاة المشرفين على الانتخابات 16الف قاضى من جميع الهيئات القضائية ومنها مجلس الدولة والنيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة والقضاء العادى والنيابة العامة وأن اللجنة تلقت أوراق 120منظمة محلية و14دولية لمتابعة العملية الانتخابية .

وأضاف أنه يجرى فحص وأعتماد الصحفيين لمتابعة الانتخابات مشيرا إلى ان اللقاء الدورى مع الصحفيين سيكون الثلاثاء المقبل .
> وأوضح أن اللجنة لم تتلقى سوى أوراق المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى وجارى فحصها .

 

 

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