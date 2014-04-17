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بدرخان : لن أُخرج فيلمًا عن “مُبارك” لأن الضرب في الميت حرام

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بدرخان : لن أُخرج فيلمًا عن “مُبارك” لأن الضرب في الميت حرام بدرخان : لن أُخرج فيلمًا عن “مُبارك” لأن الضرب في الميت حرام

علي بدرخان

قال المخرج الكبير علي بدرخان إنه لن يُخرج عملًا عن الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك لأن الضرب فى الميت حرام .

وأضاف بدرخان بدرخان خلال حواره مع وكالة أنباء “أونا” : عندما يتم إخراج فيلمًا عن عصر مبارك لابد أن يتم تحليله بدقة، حتى لايقال بدرخان هاجم مبارك ولكن أنا لا أحاسب الناس عما يقوله ولكن كل واحد يقول على أساس المصلحة ومازال هذا الكلام مستمرًا حتى الأن وهذا يعنى أنه لم يتغير شىء فى .

وأشار إلى أن فيلم الكرنك لم يكن نقدًَا للنظام الناصري، قائلًا : يوجد لدي بعض الناس فوبيا ناصرية بالرغم انهم ليسوا ناصريين بمعنى أننى بحب عبد الناصر فكيف أنقده .

رباب يوسف القعيد

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