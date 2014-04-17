سمير عدلى: المنتخب يعسكر 26 ابريل استعدادًا لودية تشيلى



> أكد سمير عدلى المدير الإدارى للمنتخب الوطنى ام بعثة الفراعنة سوف تغادر القاهرة من اجل الدخول فى معسكر تدريبي خارج البلاد يوم 26 الشهر الجارى استعدادا لخوض مباراة تشيلي الودية المقرر اقامتها يوم 30 من الشهر ذاته.

قال عدلى فى تصريح خاص لوكالة “ONA” إن البعثة سوف تضم 26 لاعبا بصفوف الفراعنة على ان يتم استدعاء المحترفين قبل اللقاء الودى بأسبوعين.

وأشار الى أنه لم يتحدد حتى اللحظة الطرف الاخر الذى سيواجه الفراعنة يوم 4 يونيو المقبل بنفس المعسكر التدريبي موضحا ان الجهاز الفنى ينتظر الاعلان عنه من جانب الشركة صاحبة العر