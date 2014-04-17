تامر حسني يتجاهل السفير المصري في حفله في عمان

وصل الفنان المصري تامر حسني صباح أمس الثلاثاء إلى فندق "الفورسيزنز" في عمان، قاطعاً تصوير مسلسله التلفزيوني الجديد "فرق توقيت"، ليحيي في مساء اليوم ذاته حفلاً في الفندق، بمناسبة إفتتاح منتجع "بورتو البحر الميت" (porto dead sea) الذي يعدّ أضخم مشاريع البحر الميت لمالكته "مجموعة عامر جروب" المصرية.

ووجهت دعوات الحفل لحشد من كبار المدعوين والسياسيين والإعلاميين ورجال الأعمال والفنانين وأسر العاملين في المشروع الأردنيين والمصريين وعلى رأس الحضور : السفير المصري خالد ثروت وعقيلته اللذين جلسا على الطاولة الأولى الرئيسة المواجهة للمسرح مباشرةً.

وقد أمتع تامر حسني الحضور الذي فاق عددهم المتوقع ووصلوا إلى أكثر من 1200 شخص بمجموعة من أغانيه الخاصة وأغانيه الملحنة لزملائه الفنانين المصريين وبالأخص: بهاء سلطان وشيرين عبدالوهاب، اللذين كانا حاضرين معه في الحفل بأغانيهما.

كما قدم أجمل أغاني العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وسحر الحضور الأردني والمصري بأدائه المتمكن لأغنية "سواح".

تامر حسني ينسى الترحيب بسفير بلاده مصر

وأثناء ترحيب الفنان الشاب تامر حسني من فترة لأخرى بالقائمين على مشروع "بورتو البحر الميت" و"مجموعة عامر جروب"، نسيّ أن يرحب ولو لمرة واحدة بسفير بلاده مصر في الأردن خالد ثروت الذي كان حاضراً وجالساً على الطاولة الرئيسة أمامه، فهل لم يكن يعرف بوجوده أم أنه نسيّ لتركيزه على برنامجه الغنائي؟