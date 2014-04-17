جولة غنائية عائلية تجمع بيونسيه وجاي زي

يبدو أنّ التأثير الإيجابي لظهور Beyonce في حفلات Jay-Z أو العكس قد دفع الثنائي إلى إقامة حفلات غنائية مشتركة كثيرة.

فقد أعلن مصدر مقرّب من النجمين أنّ الثنائي يخططان للقيام بجولة غنائية جديدة هذا الصيف، حيث من المتوقّع أن تشتمل على نحو 20 حفلاً غنائياً.

وأشار المصدر إلى أنّ Beyonce وزوجها يفكّران في أن تبدأ هذه الجولة في نهاية شهر حزيران، انطلاقاً من نيويورك، في الرابع من حزيران، على أن تشمل أيضاً زيارة العديد من المدن.

يُذكر أنّ النجمة العالمية Beyonce ستكون إشبينة نجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian في زفافها المتوقّع في أيّار المقبل.