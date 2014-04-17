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"السبكى": "حلاوة روح" لا يتضمن مشاهد ساخنة والعرض "أنظف فيلم أنتجته"

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"السبكى": "حلاوة روح" لا يتضمن مشاهد ساخنة والعرض "أنظف فيلم أنتجته" "السبكى": "حلاوة روح" لا يتضمن مشاهد ساخنة والعرض "أنظف فيلم أنتجته"

قال محمد السبكى المنتج السينمائى، منتج فيلم "حلاوة روح"، إن الفيلم لم يتضمن أى مشاهد ساخنة، مضيفا: "هذا أنظف فيلم أنتجته".

وأوضح أن ما يقال عبر مواقع التواصل الاجتماعى أن هناك علاقة جنسية تجمع الفتاة هيفاء وهبى بطفل غير موجود فى الفيلم.

وأضاف السبكى عبر مداخلة هاتفية على فضائية "المحور" اليوم الخميس، أن الفيلم سحب من دور العرض رغم عدم وجود أى مانع قانونى للعرض، كما تم منع الفيلم فى الإمارات وقطر بعد قرار رئيس الوزراء إبراهيم محلب بمصادرته فى ، و"طالبت من الرقابة رؤيته أكثر من مرة، وشاهدوا الفيلم خمس مرات قبل عرضه".

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