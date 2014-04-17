نظافة الجيزة تدفع بحملة لإزالة آثار انفجار قنبلة كوبرى الجلاء

قامت الهيئة العامة النظافة وتجميل الجيزة بالدفع بحملة مكبرة لعمل الإصلاحات اللازمة وأعمال النظافة بمحيط الانفجار، الذى وقع أول أمس واستهدف كشك المرور عند كوبرى الجلاء بالدقى.

وقال عزت الخرصة رئيس الهيئة لليوم السابع، إنه تم أمس تكليف العمال للبدء فى أعمال الدهانات واللحام، حيث تم الدفع بعدد من فنيين اللحام وفرقة من عمال نظافة وعمال الدهانات، بميدان الجلاء، وذلك لإزالة ما نتج عن انفجار قنبلة به وإعادة دهان البلدورات وإصلاح كشك المرور.

وكان ميدان الجلاء قد شهد أول أمس انفجار قنبلة أمام كمين أمنى كوبرى الجلاء، مما أسفر عن إصابة ضابط وأمين شرطة.