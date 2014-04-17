محافظ الجيزة يزور أحد مصابى انفجار فيصل بمستشفى الهرم

قام الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، بزيارة مصاب انفجار فيصل بمستشفى الهرم، الذى وقع أول أمس بمحيط منطقة الكوم الأخضر بمنطقة فيصل.

وقال محافظ الجيزة، فى تصريحات صحفية له، إن الانفجار أسفر عن إصابة ضابط وشقيقه ونجله وأحد المواطنين الموجودين بالمنطقة، مشيراً إلى أن حالة المواطن المصاب غير مستقرة، لافتاً إلى أنه تم تعيين عدد من الاستشاريين والأطباء المتخصصين، لمتابعة حالته ووضعه تحت الرعاية الطبية لحين تحسن أوضاعه الصحية.

وكان أنفجار قد وقع أول أمس، بمنطقة الكوم الأخضر بشارع الشيمى المتفرع من شارع المستشفى بفيصل دائرة قسم الهرم، نتج عن عبوة ناسفة محلية الصنع كانت مزروعة داخل سيارة ملاكى ماركة "هيونداى"، الأمر الذى أدى إلى إصابة 4أشخاص، وتم نقلهما إلى مستشفى الهرم.