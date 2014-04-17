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نقابة الفلاحين: اتفاق مع شركات هولندية لتوريد 5 آلاف بقرة لصغار المزارعين

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نقابة الفلاحين: اتفاق مع شركات هولندية لتوريد 5 آلاف بقرة لصغار المزارعين نقابة الفلاحين: اتفاق مع شركات هولندية لتوريد 5 آلاف بقرة لصغار المزارعين

قال أسامة الجحش، نقيب عام الفلاحين، رئيس المجلس العربى للفلاحين والمزارعين العرب، إنه تم توقيع اتفاق مع شركات هولندية ممثلة للاتحاد الأوروبى، على توريد "5 آلاف رأس بقرة هولندية عشار" لتوزيعها على صغار الفلاحين والمزارعين ومنتجى الألبان لتساعدهم على أعباء المعيشة.

وأضاف نقيب عام الفلاحين، فى بيان صحفى، أن الاتفاق تضمن وصول الماشية إلى ميناء الإسكندرية، خلال الشهور القليلة القادمة، موضحًا أن النقابة تهدف إلى تخفيف الأعباء التى على كاهل الفلاح البسيط، وأيضًا توفير الأدوات والوسائل اللازمة له للإنتاج، والمساهمة فى تنمية الاقتصاد المصرى.

وجاء ذلك خلال زيارة أسامة الجحش لهولندا بدعوة من الاتحاد الأوروبى، حيث توجه يوم الأحد الماضى وفد زراعى مصرى يضم النقابة العامة للفلاحين برئاسة أسامة الجحش، ورؤساء التعاونيات الزراعية، ومستثمرين زراعيين وقيادات من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إلى هولندا فى زيارة للتعرف على التجارب العلمية الناجحة فى مجال العمل التعاونى الزراعى.

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