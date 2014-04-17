شيخ الأزهر: سنرسل وفدا للوقوف على واقع اضطهاد مسلمى أفريقيا الوسطى

استقبل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، زكريا يونس ممثل منظمة المسار الخيرى بأفريقيا الوسطى، ممثلا عن دولة أفريقيا الوسط الذى قدم تقريراً للطيب عن بدء جذور الخلافات السياسية العسكرية فى جمهورية أفريقيا الوسطى واستعرض الصراع وحملة التنكيل والاضطهاد التى يتعرض لها مسلمو أفريقيا الوسطى، وكيفية مساعدة المسلمين هناك.

وأكد شيخ الأزهر تضامنه مع القضية وأن الأزهر سيقوم بدور إنسانى ولوجستى وسيرسل الأزهر وفدا إلى العاصمة بانجى للوقوف على الواقع هناك.

وحضر اللقاء بجانب شيخ الأزهر، الدكتور عبد الدايم نصير نائب رئيس جامعة الأزهر سابقاً، والأمين العام للرابطة العالميــة لخريجى الأزهر فى مقر مشيخة الأزهر.

وقال يونس، إن شيخ الأزهر أكد له أن المساعدات ستصل للجميع بما فيهم المسيحيون المتضررون، لأن هناك من تضرر بسبب هذه الحرب من المسيحيين أيضا، وأوصى شيخ الأزهر بالصبر، واستطرد أنهم سيرسلون رسالة إلى السفارة الفرنسية فى القاهرة ويحملون فيها فرنسا المسئولية الإنسانية .

وتقدم زكريا يونس بالشكر والعرفان للشعب المصرى كافة وللأزهر خاصة والرابطة العالمية لخريجى الأزهر، وخص بالذكر فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.