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بالصور.. افتتاح الملتقى التوظيفى الخامس بآداب حلوان

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افتتحت الدكتورة سهير عبد السلام، عميد كلية الآداب جامعة حلوان، "الملتقى التوظيفى الخامس"، مؤكدة أن الكلية أقامت هذا الملتقى فى إطار شعورها بالمسئولية المجتمعية فى تعليم وتخريج وتدريب شباب متميز علمياً قادر على المنافسة فى سوق العمل، شاكرة كل من ساهم فى إنجاح هذا الملتقى.

وقالت جامعة حلوان، فى بيان لها اليوم، الخميس، إنه فى ختام الملتقى، دار لقاء مفتوح بين الشركات والطلاب والخريجين وهو ما ساهم فى تدريب الطلاب على كيفية تقديم أنفسهم لسوق العمل، وأن الملتقى مقام فى إطار اهتمام جامعة حلوان بالخريجين ومساعدتهم فى الحصول على فرص عمل تتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم نظمت وحدة ضمان الجودة بكلية الآداب بالجامعة.


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