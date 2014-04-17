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“حملة حمدين”: انتهينا من جمع التوكيلات.. و”صباحي” سيفوز من الجولة الأولى

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“حملة حمدين”: انتهينا من جمع التوكيلات.. و”صباحي” سيفوز من الجولة الأولى “حملة حمدين”: انتهينا من جمع التوكيلات.. و”صباحي” سيفوز من الجولة الأولى

 

قال محمود صفوت، مسؤول الملف الطلابي بحملة المرشح الرئاسي المحتمل، حمدين صباحي، إن الحملة انتهت من جمع التوكيلات المطلوبة، مؤكدًا أنها تخطت الـ28 ألف توكيل.

وأضاف “صفوت”، في مداخلته، ببرنامج “صوت الناس”، على قناة “المحور2″، اليوم، الخميس، أن الحملة كان لديها مشكلة في جمع التوكيلات ببعض محافظات الصعيد، إلا إنها تمكنت من تخطي حاجز الألف توكيل.

وأشار إلى أن الحملة واجهت الكثير من المشاكل لاسيما تعمد موظفي الشهر العقاري من تأجيل عمل توكيلات لصباحي، مؤكدًا على أنهم واثقون من الانتصار في هذه المعركة، وسنكسب من الجولة الأولى، على حد قوله.

 

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