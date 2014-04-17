حملات على أسواق الأسماك واللحوم ببورسعيد استعدادًا لشم النسيم

أصدر اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد قرارًا بإلغاء ووقف جميع الإجازات والتصاريح لجميع رؤساء ومسئولى القطاعات والهيئات والمصالح الحكومية والخدمية بالمحافظةوتطبيق نظام العمل بالنوبتجيات على مدار 24 ساعة استعدادًا لأعياد شم النسيم وعيد القيامة المجيد.

واعلن المحافظ حالة الطواري اثناء احتفالات اعياد الربيع و تكثيف الجهود والخدمات وكلف المحافظ وكلاء وزارات الصحة والتموين والطب البيطرى بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من صلاحية السلع المعروضة للمواطنين كذلك محلات بيع الأسماك المملحة واللحوم المجمدة والمطاعم لضبط المخالفين فورًاوتحرير محاضر لهم في ضوء اعادة الانضباط الي الاسواق مرة اخري.

وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بإعلان حالة الطوارئ بالمستشفيات والتأكيد على الانضباط والوجود الفعلى للأطباء والعاملين واطقم التمريض ، وتوفير جميع الأدوية الخاصة بأقسام الطوارئ وسيارات الإسعاف لاستقبال الحالات العاجلة والطارئة والتعامل معها .

وأصدر قنديل تعليماتة الي روساء الاحياء بتجهيز وفتح جميع الحدائق والمتنزهات ومراكز الشباب لاستقبال الأسر و الشباب والأطفال أثناء الاحتفال، كما تم تكليف رؤساء الاحياء بضرورة الاهتمام بالنظافة فى الحدائق العامة والمنتزهات ورفع القمامة، وتكليف إدارة المرور والمواقف بضرورة التواجد المستمر، وتكثيف الحملات المرورية لضبط المخالفين بشكل فورى خصوصا في المناطق المتوقع ازدحامها بالمصطافين ومنع سير الدراجات البخارية والسيارات علي شاطي بورسعيد وضبط حركة وخطوط السير والتزام السائقين بالأجرة المحددة.

و تقرر تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة تعمل علي مدار اليوم بالكامل لتلقي أي بلاغات او شكاوي .