ثلاث أفاعي تهاجم مجمع مدارس فى المنيا .. والأهالى يقتلون اثنين والثالثة تهرب

شهد مجمع مدارس كفر المنصورة بالمنيا، الذى يضم 8 مدارس، حالة من الذعر عقب مهاجمة 3 أفاعى للتلاميذ والطلاب، وتجمع الأهالى وتمكنوا من قتل أفعتين وفرت الثالثة هربا.

كانت مديرية التربية والتعليم بالمنيا تلقت إخطاراً من مدير عام إدارة المنيا التعليمية عبدالنعيم أبوزيد بورود بلاغ من معهد التربية الفكرية، الكائن بوسط مدارس مجمع كفر المنصورة والذى تجاوره مدارس النور للمكفوفين , ومدرسة كفر المنصورة الجديدة الإبتدائية، ومدرسة المنيا للغات التجريبية ، ومدرسة المتميزة بنات الإبتدائية، ومدرسة كفر المنصورة الإعدادية بنات، اقتحام 3 أفاعى يزيد طول الواحدة منها على 3 أمتار ونصف المتر، مما أثار الفزع فى نفوس الطلاب، وتمكن الأهالى من قتل أفعتين وفرت الثالثة.

وتم تشكيل لجنة لدراسة إنشاء وحدة أمن للمجمع ومسئول إدارى له حتى يمكنه السيطرة على أى طارئ، كما تم الاتفاق مع الطب البيطرى لتطهير المجمع ورش المبيدات اللازمة.