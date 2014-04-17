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الإسماعيلي يسعى لزيادة خبرة هجومه بضم كليتشي

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الإسماعيلي يسعى لزيادة خبرة هجومه بضم كليتشي الإسماعيلي يسعى لزيادة خبرة هجومه بضم كليتشي

يتجه مسؤلو الإسماعيلي، إلى التفاوض مع المهاجم النيجيرى كليتشي، لاعب فريق تيروساسانا التايلاندي.

وقال محمد أبو السعود رئيس الدراويش لـFilGoal.com "ريكاردو المدير الفني، عرض علينا التعاقد مع كليتشى لتدعيم خط الهجوم."

وتابع أبو السعود "لدينا الرغبه فى ضم عدد من اللاعبين أصحاب الخبره خاصة فى خط الهجوم."

وأضاف "ريكاردو أكد لي أن خط الهجوم ستزداد قوته فى حالة تواجد لاعب خبرة مثل كليتشي بجانب الغاني جون أنطوي."

يُذكر أن كليتشي صاحب الـ29 عاما، سبق له اللعب تحت قيادة ريكاردو في المريخ السوداني، وكان هدفا للأهلي والزمالك فيما سبق.

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