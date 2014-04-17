«العليا للرئاسة»: نعمل على توزيع القضاة المشرفين على اللجان العامة والفرعية

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضو اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، إن لجنة مختصة تضم في عضويتها ممثلين للقضاء والهيئات القضائية المختلفة، تعكف حاليا على توزيع العمل بين رجال القضاء الذين سيتولون رئاسة اللجان الانتخابية العامة والفرعية، خلال عملية الانتخابات الرئاسية التي ستجري يومي 26 و27 مايو المقبل.

وأشار المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في تصريحات صحفية، الخميس، إلى أن تلك اللجنة تعمل حاليا على أن يراعى في عملية تسكين رؤساء اللجان العامة والفرعية، راحتهم وتمكينهم من أداء عملهم على النحو الأكمل والأمثل في تحقيق الإشراف القضائي الكامل على عملية الانتخابات برمتها.

وأضاف أن اللجنة التي تم تشكيلها ستعمل على توفير قضاة إضافيين في الأماكن التي تشهد كثافة سكانية عالية، بما يضمن حسن سير العمل وانتظام عمل اللجان وعدم إرهاق القضاة أثناء قيامهم بمهمة الإشراف على الانتخابات.

وأكد المستشار «عبد الرازق» أن آخر موعد لتلقي أوراق الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية وفقا للشروط المقررة، سينتهي في الثانية من بعد ظهر الأحد المقبل، موضحا أنه سيتم إعلان قائمة مبدئية لمقدمي طلبات الترشح يوم الإثنين المقبل.

وقال أن تلقي الاعتراضات من أحد المرشحين على آخر، سيكون خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، وأن يتم فحص شروط الترشح والفصل في تلك الاعتراضات خلال الفترة من الخميس إلى السبت، وإخطار غير المقبولين «المستبعدين» يوم الأحد 27 أبريل، على أن تكون أمامهم فرصة التظلم يومي 28 و 29 أبريل، وأن يتم البت في التظلمات يومي 30 أبريل و أول مايو، بحيث تعلن القائمة النهائية للمرشحين وفق أسبقية تقديم طلبات الترشح يوم الجمعة الموافق 2 مايو المقبل.