أخبار عاجلة

طائرة الأهلي تواجه الجيش.. والزمالك مع الشرقية -
الجبلاية تدرس إلغاء منتخب مصر مواليد 2002 -
جيجز يصل القاهرة اليوم بصحبة كأس دوري الأبطال -
بالصور.. مشادة بين الدفاع وهيئة المحكمة بقضية ''اغتيال النائب العام السابق" والتأجيل لـ 8أبريل -
المشدد 7 سنوات لمتهمين في قضية أحداث عنف الظاهر -
قوافل دعوية في الوادي الجديد للتوعية بحق اليتيم -
تفجير قطارات سان بطرسبيرج: المنفذ المشتبه به "من قرغيزستان" -
مصرع سيدة في انهيار منزل بالشرقية -
ننشر جداول امتحانات آخر العام لجميع صفوف النقل بالإسكندرية -
8 الصبح - لقاء مع مؤسسي "مجلة برايل" أول مجلة للمكفوفين مع الصحفيين أحمد المراغي وأحمد ابو هميلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الزيات يطالب القاضى بتسجيل كلام شاهد بمحضر الجلسة بقضية مكتب الإرشاد

Google+ Print
الزيات يطالب القاضى بتسجيل كلام شاهد بمحضر الجلسة بقضية مكتب الإرشاد الزيات يطالب القاضى بتسجيل كلام شاهد بمحضر الجلسة بقضية مكتب الإرشاد

المحامى منتصر الزيات

اعترض المحامى منتصر الزيات، أثناء نظر قضية مكتب الإرشاد، المنعقد بمعهد أمناء الشرطة بطرة ،على رئيس المحكمة ،موجهاً الاتهام إليه بأنه يقوم بتوجيه الشاهد فى الإجابة على الأسئلة وبإغفالة بعض كلام الشاهد فى محضر الجلسة ،مما استدعى القاضى بالرد عليه بأنه يقوم بتسجيل كل ما يقوله الشاهد بالجلسة قائلاً “كلة بيتسجل ” .
>

ويحاكم فى القضية كل من قيادات و أعضاء الإخوان وهم كل من محمد بديع، ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد بيومى، وسعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة، ونائبه عصام العريان، ومحمد البلتاجى، عضو المكتب التنفيذى للحزب، ومحمد مهدى عاكف، المرشد العام السابق، وأسامة ياسين، وزير الشباب السابق، وأيمن هدهد، مستشار رئيس الجمهورية السابق، وأحمد شوشة وحسام أبو بكر الصديق ومحمود الزناتى، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم ورضا فهمى ومصطفى عبد العظيم البشلاوى ومحمد عبد العظيم البشلاوى وعاطف عبد الجليل السمرى .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا