الزيات يطالب القاضى بتسجيل كلام شاهد بمحضر الجلسة بقضية مكتب الإرشاد

اعترض المحامى منتصر الزيات، أثناء نظر قضية مكتب الإرشاد، المنعقد بمعهد أمناء الشرطة بطرة ،على رئيس المحكمة ،موجهاً الاتهام إليه بأنه يقوم بتوجيه الشاهد فى الإجابة على الأسئلة وبإغفالة بعض كلام الشاهد فى محضر الجلسة ،مما استدعى القاضى بالرد عليه بأنه يقوم بتسجيل كل ما يقوله الشاهد بالجلسة قائلاً “كلة بيتسجل ” .

>

ويحاكم فى القضية كل من قيادات و أعضاء الإخوان وهم كل من محمد بديع، ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد بيومى، وسعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة، ونائبه عصام العريان، ومحمد البلتاجى، عضو المكتب التنفيذى للحزب، ومحمد مهدى عاكف، المرشد العام السابق، وأسامة ياسين، وزير الشباب السابق، وأيمن هدهد، مستشار رئيس الجمهورية السابق، وأحمد شوشة وحسام أبو بكر الصديق ومحمود الزناتى، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم ورضا فهمى ومصطفى عبد العظيم البشلاوى ومحمد عبد العظيم البشلاوى وعاطف عبد الجليل السمرى .