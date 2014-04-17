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نقيب المحامين بالمنيا يطالب بنقل محاكمات «الإخوان» من مجمع محاكم المحافظة

  • مصر
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تقدم طارق فودة، نقيب المحامين بالمنيا، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، الخميس، بمذكرة إلى اللواء أسامة متولي، مدير أمن المنيا، للمطالبة بنقل محاكمات أعضاء جماعة الإخوان المسلمين خارج مجمع المحاكم بالمحافظة.

وعلل نقيب المحامين طلبه بـ«وجود المجمع في منطقة كثيفة، ما قد يعرض المواطنين للخطر، يضاف إلي ذلك الشلل المروري الذي تشهده شوارع وسط مدينة المنيا، وتعطل العمل بجميع دوائر مجمع المحاكم، وعدم صلاحية مبنى المجمع أمنيًا وإنشائيًا لاستيعاب هذه الأعداد الكبيرة من المتهمين».

وأشار نقيب المحامين إلى أن طلبه لقى قبولًا لدى مدير الأمن، موضحًا أن مديرية الأمن كانت قد طالبت بذلك من قبل، ووضعت تقريرا أمنيا بهذا.

وتم رفع الطلب المقدم من نقيب المحامين بالمنيا وعدد من أعضاء مجلس النقابة إلى وزارتي الداخلية والعدل.

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