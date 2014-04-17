مجلس الوزراء يشيد بجهود الشرطة و يؤكد دعمها في مكافحة الإرهاب

أشاد مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب بما حققته الأجهزة الأمنية في الفترة الأخيرة من نجاحات والقبض على عدد من الخلايا الإرهابية التي عملت على ترويع الآمنيين وزرع العبوات الناسفة.

> كما أعاد المجلس التأكيد على دعمه للشرطة فى مواجهة الإرهاب يدعمه فى ذلك الشعب المصري ،وقال السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إن قانون مكافحة الإرهاب عاد إلى مجلس الوزراء مرة أخرى من رئاسة الجمهورية لمزيد من الدراسة والبحث ولم يتم انتهاء دراسته.

> وأضاف – عقب اجتماع مجلس الوزراء – أنه سيتم إعادة هيكلة منظومة الدعم بما لا يمس محدودي الدخل، وأن الموضوع محل الدراسة، مشيرا إلى أن المشروع لن يخرج للنور إلا بعد دراسة مستفيضة.

> وأكد القاويش أنه ليس هناك برنامج محدد بتوقيتات بأرقام لخروج المشروع، وليس هناك زيادة على أي شريحة فى الطاقة أو البنزين أو المواد الغذائية.

> ودعا المواطنين إلى ترشيد الكهرباء، لافتا إلى أنه لن يكون هناك صيف مظلم، ولكن سيكون هناك بعض توقيتات للانقطاعات.

> وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء إن هناك إصرارا على استكمال العام الدراسي، وعليه فهناك اتفاق على توقيتات الامتحانات بالجامعات.

> وأضاف أنه بالنسبة لعملية الانتخابات فالاستعدادات جارية والحكومة على استعداد لتوفير كافة الاحتياجات اللوجستية التي تيسر تلك العملية التي تشرف عليها اللجنة العليا للانتخابات.

> وعن وقف فيلم “حلاوة روح” قال القاويش إن رئيس الوزراء مهتم بصناعة السينما وعقد اجتماعا لهذا الأمر وبحث الصعوبات التي تواجه هذا القطاع، مشيرا إلى أنه بالنسبة لفيلم “حلاوة روح” فهناك مسئولية للحكومة في الحفاظ على التقاليد والهوية والشخصية المصرية.

> ونوه بأن الفيلم أثار بعض التعليقات فأصدر رئيس الوزراء قرارا بعرضه مرة أخرى على الرقابة على المصنفات فيما يتعلق بالمحتوى، مؤكدا على أن ذلك لا يعد تعديا على حرية التعبير.

أ ش أ