بالرغم من وقف عرض الفيلم ..أغنية “حلاوة روح” تقترب من 5 ملايين مشاهد على يوتيوب

اقترب عدد مشاهدات فيلم “حلاوة روح” للمطرب حكيم ، من 5 ملايين مشاهد ، على يوتيوب، فى مصر والعالم العربى والعالم ..وذلك بالرغم من قرار مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب ووزير الثقافة محمد صابر عرب، بوقف عرض الفيلم بدور العرض المصرية ، لما تضمنه الفيلم من مشاهد خادشة للحياء تنافى العادات والتقاليد بالمجتمع المصرى والعربى .

وكان ” حلاوة روح” قد طرح فى دور العرض منذ نحو أسبوع ، وتم افتتاح الفيلم بالعاصمة اللبنانية بيروت ، مسقط رأس بطلته ، الفنانة هيفاء وهبى.

من جانبه أعلن محمد السبكى منتج الفيلم ، عن استيائه ودهشته من القرار الذى وصفه بـ”الافتراء” ، وأنه مجلس الوزراء عليه أن يرى الفيلم قبل أن يحكم بهذا ، وكأن البلد قد خلت من المشكلات ولم يبق إلا فيلمه ليلق كل هذا الاتهامات من مجلس الوزراء ، مشيرا إلى أن أعداء النجاح يتحرقون شوقا لفشل السبكى.