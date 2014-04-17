غرفة عمليات برئاسة وزير الآثار لمتابعة المواقع الآثرية خلال أعياد شم النسيم

شكل الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار غرفة عمليات برئاسته تضم الأمين العام للمجلس الآعلى للآثار ورؤساء القطاعات بالوزارة ومديري المواقع الآثرية ، لمتابعة حركة الزيارة والوقوف على أية سلبيات قد تعترض زوار الأماكن الآثرية خلال أيام أعياد الربيع وشم النسيم .

> وأكد الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار، فى تصريح له اليوم الخميس أن جميع المناطق والمتاحف الأثرية استعدت لاستقبال زوارها من المصريين والأجانب خلال الأعياد و توفير الخدمات والاحتياطات اللازمة لمواجهة أي طارئ.

> و شدد على جميع المسئولين عن المناطق الأثرية بالقاهرة وجميع المحافظات بضرورة تواجدهم فى مواقع العمل من السابعة صباحا وحتى الخامسة عصرا طوال فترة الأعياد؛ وذلك لتذليل أي عقبات تعترض الزائرين وتيسير حركة الزيارة دون تعرض الآثار لأي خسائر، مؤكدا أنه سوف يتابع مع رؤساء القطاعات ومديري المناطق سير العمل خلال تلك الفترة.

> وأضاف أنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتكثيف التواجد الأمني بمختلف المواقع لمنع أي خروج عن النظام مع التنسيق مع المحليات لتوفير وحدات إسعاف متنقلة فى هذه المواقع.

> ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى أمين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن جميع المواقع الأثرية والمتاحف فى كل المحافظات تعمل بكامل طاقتها مع وجود جميع مديري المواقع الأثرية للعمل على متابعة الزائرين وحل أي مشاكل طارئة نتيجة الازدحام

> وكثرة الأعداد التي تتوافد لزيارة المتاحف والمواقع الأثرية، مشيرا إلى أن كل الاستعدادات متوافرة لاستقبال الجمهور.

أ ش أ