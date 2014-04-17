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دفاع المتهمين في أحداث “مكتب الارشاد” يتهم مامور قسم المقطم بالزهايمر

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دفاع المتهمين في أحداث “مكتب الارشاد” يتهم مامور قسم المقطم بالزهايمر دفاع المتهمين في أحداث “مكتب الارشاد” يتهم مامور قسم المقطم بالزهايمر

محمد بديع

اكد الشاهد الأول فى قضية احداث مكتب الارشاد العقيد طارق محمد البدرى 48 سنة، مامور قسم المقطم امام محكمة جنايات القاهرة والتي تنظر محاكمة قيادات الاخوان في قضية احداث مكتب الارشاد بالمقطم، أنه لم يتلقى تعليمات من الداخلية بالمنع او عدم منع المتظاهرين من الوصول الى مكتب الارشاد.

واضاف انه تلقى تعليمات من مصادره السرية بتجمع المئات من الشباب وتوجهم الى مقر مكتب الارشاد للتظاهر أمامه والتنديد بممارسات جماعة الاخوان. واكد ان اقواله تم اثباتها فى  تحقيقات النيابة، ولا يتذكر التفاصيل الخاصة بالاحداث، ورفض الاجابة على اسئلة الدفاع والمحكمة واكتفى بما قاله بتحقيقات النيابة.

وقد تدخل الدفاع ووصفه الشاهد بانه اصم وابكم واتهموه بانه مصاب الزهايمر وطالبوا بعرضه على الطب الشرعى للاطمئنان على سلامة قواه العقلية واذا كان مصاب بالزهايمر من عدمه.

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