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بابا الفاتيكان فى خميس العهد : ستظل الكنيسة ملاذا للمشردين والفقراء

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بابا الفاتيكان فى خميس العهد : ستظل الكنيسة ملاذا للمشردين والفقراء بابا الفاتيكان فى خميس العهد : ستظل الكنيسة ملاذا للمشردين والفقراء

أعلن البابا فرنسيس اليوم الخميس في مستهل أربعة أيام حافلة تنتهي بعيد القيامة إن الكنيسة ينبغي أن تظل دوما ملاذا للفقراء والمشردين والمرضى.

ووفقا لما جاء على وكالة “رويترز” للانباء فإنه ومنذ انتخابه العام الماضي يحث البابا فرنسيس القساوسة على التخلي عن متع الدنيا. وقاد يوم الخميس قداسا بمناسبة خميس العهد الذي يحيى فيه المسيحيون ذكرى تأسيس السيد المسيح للكهنوت.

وفي كاتدرائية القديس بطرس أحيا البابا “قداس خميس العهد” وجدد مع القساوسة العهود التي قطعوها على أنفسهم يوم ترسيمهم.

وخلال القداس الذي حضره نحو 10 آلاف شخص وصاحبته الجوقة البابوية ألقى البابا عظة تحدث فيها عن ضرورة أن يعيش القساوسة حياة بسيطة وزاهدة.

وقال البابا إن الكنيسة “منزل مفتوح الأبواب وملاذ للخطاة وبيت للمشردين ودار عناية ومحبة للمرضى ومعسكر للشباب”.

ويوافق خميس العهد ذكرى اليوم الذي يعتقد الكاثوليك أن المسيح أسس فيه الكهنوت خلال العشاء الأخير مع تلاميذه قبل أن يتعرض للخيانة والاعتقال.

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