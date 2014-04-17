وزارة العدل: فتح مكاتب الشهر العقارى أمام مندوبي مرشحي الرئاسة غداً

قرر المستشار نير عثمان، وزير العدل، استمرار العمل في مقار الشهر العقاري والتوثيق المختصة بعمل إقرارات تأييد مرشحي الرئاسة، وعددها 350 مقرا خلال يوم غد “الجمعة” من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة والنصف مساء، مع مضاعفة الأجر عن هذا اليوم للعاملين بتلك المكاتب.

صرح بذلك المستشار عمر مروان ،مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، وقال إنه تم إخطار لجنة الانتخابات الرئاسية بذلك القرار، والذي جاء لإتاحة أكبر قدر من الفرصة أمام راغبي تأييد أي من المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية المرتقبة.