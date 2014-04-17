بالصور…محافظ سوهاج يشهد موتمر صحفى على هامش دورة ” الغذاء من أجل التعليم “‎

شهد اللواء محمود عتيق – محافظ سوهاج اليوم وقائع المؤتمر الصحفى الذى اقامته شركة بيبسيكو بقاعة المؤتمرات الكبرى بالديوان العام، وذلك بحضور احمد الشيخ – مدير عام شركة بيبسيكو شمال شرق افريقيا ، وامانى جمال الدين وثريا ابو السعود – ممثلين عن برنامج الغذاء العالمى ، ونادية موسى ـ وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج .

ويعقد المؤتمر على هامش انطلاق الدورة السابعة من برنامج ” الغذاء من اجل التعليم ( طموح ) ” والذى اطلقته الشركة فى مصر منذ عام 2007 م كجزء من برنامج المسئولية المجتمعية للشركة ضمن استراتيجية تقوم على الاستدامة , ويستهدف البرنامج تمكين الاطفال والاهتمام بقضاياهم فى التعليم والغذاء ومواجهة الجوع بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى التابع للامم المتحدة , وبدأ المشروع بتغطية 82 مدرسة سنويا من مدارس الفصل الواحد وتمت اضافة 40 مدرسة اخرى فى عام 2011 م بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير بقرى مراكز ” ساقلته وجهينة ودار السلام ” بمحافظة سوهاج، بالإضافة الى مراكز اخرى بمحافظة أسيوط .

وفى عام 2014 م اضاف البرنامج 100 مدرسة اخرى ليصل اجمالى المستفيدين فى العام الواحد الى حوالى 7650 طفلاص، وبذلك يصل عدد المستفيدين من البرنامج منذ بدايته وحتى الآن الى 34 الفا و 250 طالبا وحوالى 171 ألفا من اسر الطلاب من خلال تنفيذ البرنامج فى 225 مدرسة .

وخلال كلمته بهذه المناسبة قدم احمد الشيخ ـ الشكر الي المحافظ و الحضور على تلبية الدعوة والمشاركة فى برنامج ” طموح ” مشيرا الى ان الشركة تعطى اولوية خاصة للبرنامج فى مشروعات المسئولية الاجتماعية وبالتعاون مع جهات مرموقة وبشكل مثمر وخصوصا مع برنامج الغذاء العالمى التابع للامم المتحدة والذى يدير البرنامج ” طموح ” بنجاح .

وصرح الشيخ خلال تفقده والوفد المرافق له عدد من المدارس المجتمعية بمدينتى جهينة وساقلته انه بالرغم من تواضع الامكانيات بالمدارس الا ان مستوى التعليم بهذه المدارس عالى وكذا مستوى الذكاء عند التلاميذ، مشيراً الى ان الشركة سوف تقوم بترميم 40 مدرسة بسوهاج و40 اخرى باسيوط، وان برنامج ” طموح ” تم تصميمه من خلال الشركة لاجل توفير التعليم للاطفال وتقديم الدعم لهم ليصبحوا قادة المستقبل ويشاركوا فى بناء وتنمية المجتمع .

وأكد ان مبادرة طموح نجحت هذا العام فى تقديم مساهمة بحوالى 200 ألف دولار لبرنامج الغذاء من اجل التعليم ليصل اجمالى المساهمات منذ عام 2007 م وحتى الان الى حوالى مليون و 650 ألف دولار .

واضاف محافظ سوهاج ان المحافظة قامت باستغلال وتطبيق فكرة برنامج ” طموح ” فى مجال محو الامية بالتعاون مع بنك الطعام والقوات المسلحة لتوفير 5000 كرتونة اغذية لمحو امية عدد 2 قرية من قرى المحافظة مؤكدا على ان التعليم هو حجر الاساس فى اى مجتمع وانه هو السبيل الوحيد لارتقاء المجتمع فالجهل هو سبب المرض والفقر .

وفى نهايه حديثه قدم المحافظ الشكر لكل القائمين على البرنامج ووعد المتطوعين العاملين به بتقديم كافة التسهيلات لدعمهم اثناء تقديمهم الخدمات داخل المحافظة .

وعقب ذلك تم تكريم الطلاب المتفوقين الفائزين فى المسابقة التى اقيمت بين طلاب المدارس المستفيدة من البرنامج ، كما قام أحمد الشيخ بتكريم المحافظ بمنحه درع تقديراً لمجهوداته .