والدة "زينة": سأتكفل برعاية الطفلة "ميادة" المغتصبة حتى مماتى

قالت شيماء جمال والدة الطفلة "زينة" إنها ستتكفل برعاية "ميادة" الطفلة التى تم اغتصابها على يد عشيق أمها بمحافظة بورسعيد هى وأخوها، حيث سيمكثان فى مؤسسة الرعاية وتقوم بمتابعة حالتهما والإنفاق عليهما، مضيفة "سأظل حتى مماتى ولآخر يوم فى عمرى متكفلة بهما ".

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" كنت أتمنى أن أقوم باستضافة وتربية الطفلين فى منزلى لكن الطفلة تعانى من حالة نفسية سيئة لتعرضها للاغتصاب ومنزلى أيضا به نفس الوضع، واستضافتها لدى سيؤثر عليها وعلى أطفالى، مؤكدة أنه لو كانت "ميادة" لا يوجد لها أهل كان من الممكن إعالتها فى منزلى، لافتة إلى أنه يجب ألا يتم إلغاء صفة أهلها، ولذلك فالمؤسسة أفضل لها بكثير من أى مكان آخر.

وأشارت والدة "زينة"، إلى أنها قامت باختيار المؤسسة مع الأخصائية الاجتماعية التى أرسلها محافظ بورسعيد لمتابعة حالة الطفلة، حيث تم اختيار مؤسسة الأيتام بمنطقة القنال الداخلى لأنها من أفضل المؤسسات لرعاية الأطفال ببورسعيد.