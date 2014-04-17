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وزير الزراعة يفتتح محطة تحلية مياة مصغرة متنقلة بمطروح غداً

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وزير الزراعة يفتتح محطة تحلية مياة مصغرة متنقلة بمطروح غداً وزير الزراعة يفتتح محطة تحلية مياة مصغرة متنقلة بمطروح غداً

المحطة المقرر افتتاحها غداً

أعلن حسام شوقي أستاذ تحلية المياة بشعبة الأراضى والمياة بمركز بحوث الصحراء عن افتتاح “محطة تحلية مياة مصغرة متنقلة تعمل بتقنية التناضح العكسي والطاقة الشمسية “، بحضور الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي و اللواء أ.ح بدر طنطاوي محافظ مطروح والدكتور محمد عيسي عبد الرحمن رئيس مركز بحوث الصحراء،غدا الجمعة، بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح بخبرة وجهد علماء مركز بحوث الصحراء وبتمويل من جمعية الخير  .

ويهدف المشروع إلي تصميم وتصنيع محطة تحلية مياة مصغرة تعمل بتقنية التناضح العكسي، وتستخدم هذه المحطة في تحلية أبار المياة الجوفية بالساحل الشمالي الغربي وهي مياه ذات ملوحة حتي 25000 ملي جرام/لتر ويتراوح أنتاج المحطة مابين 4-5 م3 من المياة المحلاة خلال فترة سطوع الشمس وبجودة مياه أقل من 300 ملي جرام/لتر.

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