بالصور .. جولة لمحافظ السويس بقطاع الجناين ومحطة رئيسية للصرف الصحي بجنيفة

تفقد اللواء العربى السروى محافظ السويس المحرقة الطبية الجديدة بمصنع تدوير القمامة بتكلفة مليون و200 الف جنيه بسعة 300 كيلو فى الساعة للمخلفات الطبية الناتجة من المراكز الطبية والمستشفيات الموجودة داخل السويس

وأكد المحافظ انه سيتم تطوير ورفع كفاءة المحرقة القديمة بسعة 100 كيلو فى الساعة لتكتمل منظومة النظافة وتدوير القمامة وتابع المحافظ أعمال الإنشاء والرصف وتوسعة شارع الجيش بداية من ميدان الترعة مرورا باول السور وحتي ميدان المثلث .

وقام المحافظ بجولة تفقدية لحي الجناين لمتابعة المشروعات التي تقام بالقطاع الريفى والتي بدأت بمحطة المعالجة الرئيسية لمياه الصرف الصحى بقرية جنيفة لخدمة مناطق جنيفة وكبريت المفارق وأبو عباس والزمارين وعزبة القفاصين وعزبة المطار وزرزارة

وأكد اللواء العربي السروي انه تم انشاء 2 محطة رئيسية وفرعية بكل من قرية جنيفة وكبريت يتم ربطهم بالمحطة الرئيسية مشيراً إلى ان محطة المعالجة ستساهم فى القضاء علي مشاكل الصرف الصحى لقرية جنيفة وكبريت والقري المجاورة لها .

وأكد المحافظ على المسئولين بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بفرع السويس والشركة المنفذة للمشروع على سرعة الانتهاء من الاعمال والمحطة المعالجة والتى ستعمل بطاقة قدرها 8000 متر مكعب يوميا ، وتفقد اللواء العربى السروى مركز شباب جنيفة وكبارى المشاه التي يتم انشائها عند ابو حسين وقرية عامر وابو ترك أعلي سكك حديد السويس , الاسماعيلية .

وتابع المحافظ أعمال الإنشاءات الخاصة بمصرف يوسف السباعى والعداية الخاصة بالمصرف اسفل السكة الحديد بمنطقة ابو ترك للتخلص من مياه الصرف الزراعى بقري شباب الخريجين والمياه الجوفية الموجودة على جانبى طريق الاسماعيلية – السويس.

رافق المحافظ فى الجولة المهندس محمد مرسى السكرتير العام المساعد وقيادات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وحى الجناين والشركة المنفذة للمشروع .