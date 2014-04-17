مبالغ خيالية تدفعها النجمات للعناية بشعرهّن

تدفع النجمات مبالغ كبيرة للحصول على إطلالة شعر لافتة ومميّزة. وللاعتناء بالشعر حصّة مهمّة من هذه القيمة التي تصل أحياناً إلى 30 ألف دولار سنوياً، بعيداً عن قيمة تلوين الشعر أو تصفيفه. فالنجمات يبحثن عن شعر لامعٍ ومالسٍ كالحرير، وهو ما لا يتحقق بالاقتصار على الشامبو والمرطّب المناسب فقط، بل يحتاج إلى جلسات تدليك خاصّة بالشعر، وإلى استعمال السيروم والزيوت المتنوّعة التي ترتفع قيمتها من متخصّص إلى آخر.

وإليك الأرقام التي تدفعها النجمات سنوياً من أجل الحصول على شعر صحيّ وجميل:

Kate Middleton 18760 $

Kim Kardashian 15000$

$ 8000 Rihanna

$7,973Jennifer Aniston

Britney Spears $2,595

هذا بالإضافة إلى قصّ الشعر الذي تحتاجه النجمة عدّة مرات في السنة، ما يجعل التكاليف تتخطّى الأرقام المتوقعة. فـ Jennifer Lopez تدفع مثلاً حوالى 400$ أسبوعيّاً لأهمّ مصفّفي الشعر في هوليوود لمجرّد قصّ القليل من أطراف شعرها، في حين تصل تكلفة رسم قصّة شعر Jennifer Aniston إلى 600$. أمّا كلّ من Madonna و Gwyneth Paltrow فهما لا تقصان شعرهما إلا عند Orlando Pita، حيث تصل تكلفة القصة إلى 800$.

لكنّ هذا الأمر لا يقتصر على النجمات فقط، إذ إنّ إحدى الفتيات Sandra Ballentine تدفع حوالى 1000$ في الشهر للاعتناء بشعرها، بسبب خضوعها إلى أكثر من ثلاث جلسات عناية في الأسبوع.

وأنت، عليك الاعتناء بشعرك واستعمال الكريمات والزيوت المناسبة، حتى لو لم تدفعي هذه المبالغ الكبيرة.

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