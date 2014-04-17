5 نصائح لبشرتك من Jessica Alba

تشير النجمة Jessica Alba إلى أن مقولات الأهل والصديقات، التي تتعلق بظهور التجاعيد بعد سنّ الثلاثين، جعلتها تقرأ الكثير من الكتب المتعلقة بهذا الأمر إلى أن وجدت الكثير من النصائح، التي من شأنها أن تبعدك عن التجاعيد عشر سنوات إلى الإمام، حتى تتمتعي ببشرة مشدودة وناعمة حتى سنّ الأربعين.

لذلك، فإن "سيِّدتي نت" ينصحك باتباع النصائح التالية للشعور بالشباب الخالي تماماً من التجاعيد والخطوط الدقيقة لعشر سنوات إلى الأمام:

1. استخدمي كريمات الترطيب التي تحتوي في مكوناتها على الكولاجين.

2. استعيضي عن المشروبات المعتادة كالشاي والقهوة والمشروبات الغازية بالعصائر الطازجة التي تحافظ على مرونة الجلد.

3. اجعلي حصة الأسماك في طعامك مرتين أسبوعياً، فالأسماك بمختلف أنواعها تعمل على مدّ الجسم بالبروتين الكافي للحفاظ على جماله وحيويته ومنع ظهور التجاعيد به.

4. عليك بممارسة التمارين الرياضية المتنوعة كاليوغا... وإن لم تتوفر لديك هذه الإمكانية يمكنك الاكتفاء بالمشي السريع لمدة نصف ساعة مرتين أو ثلاث مرات أسبوعياً.

5. قومي بممارسة بعض التمارين الخفيفة لتدليك الوجه. فهذه التمارين ستعمل على إزالة التجاعيد وتقوية عضلات الوجه وفردها.

وأفضل طريقة للقيام بذلك هي تقسيم الوجه إلى ثلاثة أقسام، وهي: الجبهة، الوجنتين، الذقن، ثم قومي بتدليك هذه الأقسام عن طريق الضغط والحركة باستخدام إصبعي السبابة.

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