9 أصول للتعارف

"التواصل في العلاقات الإنسانية أشبه بعمليّة التنفّس، فكلاهما يهدف إلى استمرار الحياة".

من هذا المنطلق، لا بدّ لك من أن تختلطي بالناس، ممّا يرتّب عليك أن تراعي الأصول التي يجب اتباعها أثناء عملية التعارف، والتي تطلعك عليها خبيرة "الإتيكيت" نادين ضاهر:

- قدّمي الأشخاص الأقلّ أهمية من حيث المركز الاجتماعي أو الوظيفي إلى الأشخاص الأكثر أهميّة أو الأكبر سناً.

- استعملي الصيغ عند تقديم الأشخاص إلى بعضهم البعض، من مثل: "اسمحي لي أن أقدّم لك فلاناً... أو سيدتي اسمحي لي أن أعرّفك إلى الآنسة... وبالإمكان تجاوز هذه الصيغ باستبدالها بصيغ أخرى: الآنسة... أعرّفك إلى السيّدة... حيث يتمّ تقديم الأصغر إلى الأكبر، والأقلّ رتبة إلى الأعلى رتبة.

- قدّمي الرجل إلى المرأة، بغضّ النظر عن سنّه.

- ليس عليك أن تنهضي، إذا كنت جالسة لتحّيي الرجل أو المرأة بيدها، إلا إذا كان الشخص ملكاً أو رئيساً أو حاكماً أو سفيراً أو رجل دين أو سيّدة متقدّمة في السن.

- احرصي على معالجة الأمر بذكاء، إذا نسيتِ اسم أحد المتعارفين بالقول: "أعتقد أنكما تعرفان بعضكما، ولا حاجة إلى التعريف بكما". عندئذ يُبادر كلّ منهما إلى ذكر اسمه.

- احرصي على أن يسبق اللقب الاسم عند التعريف.

- عرّفي بنفسك ببساطة في المآدب الرسميّة للجالسَ إلى جوارك، عندما تمدّين يدك للمصافحة؛ وذلك بأن تذكري اسمك كاملاً.

- احرصي على أن يقتصر تعريف نفسك على اسمك واسم عائلتك قبل الزواج أو بعد. ومن غير المستحب أن تعلني عن اسمك الثلاثي، بل اختاري ذلك الثنائي.

- انتبهي إلى عدم تكرار اسم المتعارفين عند تقديم شخص إلى آخر أو إلى مجموعة، بل اذكري اسم كلّ منهم، مرة واحدة فقط، أمام الجميع. فمثلاً، لا نقول: "سيدتي فلانة... سيدة علانة".

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