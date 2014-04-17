التفاح والماء سرّ الحمية الناجحة

يفقد الجسم حوالى 1% من كتلة العضل فيه، بعد سنّ الـ 25، مع انخفاض طفيف في عمليّة الأيض الغذائي (إحراق السعرات الحرارية). وتتابع هذه الخسارة لتبلغ حوالى 2.5 من الكيلوجرامات، في سنّ الـ35، و12.5 من الكيلوجرامات في سنّ الـ50. ويصاحب كلّ نصف كيلوجرام ينقص من الكتلة العضليّة، انخفاضٌ في مستوى إحراق السعرات، بما يتراوح بين 40 و60 سعرة حرارية يومياً.

من هذا المنطلق، ابتكر الباحثون برنامجاً خاصّاً للحفاظ على وزن الجسم، في ظلّ تناقص الأيض الغذائي في مراحل العمر المختلفة، يرتكز على التفاح والماء، ويقوم على:

1- تحديد كميّة الطاقة التي يحتاجها جسمك

_ حدّدي ما تصرفينه من طاقة وما تقومين به من أنشطة خلال اليوم، وفق التصنيفات التالية: ضعيف ومتوسط وشديد.

_ التزمي بنظام غذائي، يمدّ جسمك بمقدار أقلّ من السعرات الحرارية المفروضة لضمان إنقاص الوزن. فمثلاً، يُمكن الاكتفاء بـ15 سعرة حرارية لكلّ كيلوجرام من الجسم، بدلاً من 25 سعرة حرارية.

2- احذري سعرات الأطعمة!

_ انتبهي إلى كميّة الدهون في طعامك، لأنها تمدّ الجسم بأكبر قدر من السعرات الحرارية مقارنة بصنوف الطعام الأخرى، أي ما يُعادل 9.3 من السعرات الحرارية في كلّ جرام منها.

_ احرصي على تناول البروتين الخالي من الدهون في الوجبتين الرئيسيّتين، لدوره الفاعل في ترميم الأنسجة العضلية، بما يعمل على الارتقاء بمعدّل الأيض الغذائي، إلى جانب انخفاض محتوى البروتينات من السعرات الحرارية، حيث يحتوي الجرام الواحد منها

على 4 سعرات حراريّة، حصراً.

_ اهتمي بتناول الخضر والفاكهة التي تفتقر إلى السعرات الحرارية (باستثناء البطاطس والبلح والتين والعنب والمانغا).

_ أكثري من شرب الماء والسوائل التي تخلو من الموادّ الحافظة، والتي تكون على شكل عصائر ذات نكهات صناعية، أو الكافيين الذي تحتويه المشروبات الغازية والقهوة والشاي.

3- اضبطي شهيّتك بالتفاح

_ تناولي ثمرة من التفاح قبل نصف ساعة من موعد كلّ وجبة رئيسة، إذ تفيد الدراسات أنّ قشرتها تبقى في الأمعاء وتمتصّ الدهون المكتسبة من الطعام وتطردها خارج الجسم مع الفضلات، بالإضافة إلى دورها في الشعور بالامتلاء.

_ اشربي كوباً من الماء بعد التفاحة، لتعزيز شعورك بالامتلاء والحدّ من تناول كميّات كبيرة من الوجبة.

4- انتظمي في ممارسة الرياضة

_ امشي في الهواء الطلق لنصف ساعة أو ساعة يوميّاً، بمعدّل 3 مرّات في الأسبوع.

_ اذهبي إلى الصالة الرياضيّة مرّتين في الأسبوع.

_ زيدي مصروفك من الطاقة عبر الأنشطة اليوميّة، كالعناية بالمنزل أو صعود الدرج أو المشي إلى الأماكن القريبة.

5- ضعي برنامجاً غذائياً قصير المدى

ينصح الخبراء بوضع خطّة قصيرة المدى لإنقاص الوزن تمتدّ لأسبوع. ويقترح الاختصاصيون، في هذا الصدد، حمية غذائيّة مكوّنة من 6 وجبات، تمدّ الجسم من 1100 إلى 1200 سعرة حرارية يومياً وتتمتع بالمزايا التالية:

_ انخفاض مؤشّر سكر الجلوكوز.

_ قلّة الدهون.

_ الغنى بالتفاح والخضر الورقية.

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