من يحاول توريط والدة مشتركة "ستار أكاديمي" في فضائح أخلاقية؟

نفت الممثلة التونسية ليلى الشابي نفياًَ قاطعاً ما نشره موقع إلكتروني تونسي، عن اقامتها علاقات حميمة مع قيادي في الجيش التونسي، وأنّ هناك تهديد بنشر صور فاضحة لها تكشف عن هذه العلاقة.

وقالت الشابي إنها تقدمت بشكوى أمام القضاء ضد الموقع الذي نشر الخبر، مؤكدة أنّها تتعرض لحملة تشويه سمعة بسبب مواقفها مما يجري في البلاد.

يذكر أنّ ليلى الشابي وهي ممثلة مسرحيّة وتلفزيونيّة مشهورة في تونس، أدلت بكثير من التصريحات في الشأن العام، وكانت وزارة الداخلية تكفلت في وقت سابق بتخصيص حراسة لها بسبب تهديدات لها بالاغتيال.

والممثلة مطلقة منذ سنوات عدّة، بعد زواج لم يدم طويلا من فلسطيني مقيم في الأردن أنجبت منه إبنة وحيدة، سبق أن تقدمت لبرنامج "ستار أكاديمي"، وعندما لم يتم قبولها في الاختبار الثاني في بيروت، اتهمت الشابي أسرة البرنامج بعدم الموضوعية وبإلقاء أسئلة محرجة عليها من بعض أعضاء اللجنة.

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