محافظ سوهاج يكلف رئيس مدينة أخميم بإعادة تأهيل وإنارة الطريق السريع

كلف اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج المهندس عادل عبد اللطيف رئيس مدينة اخميم بالتنسيق مع قطاع كهرباء سوهاج باعادة تاهيل وانارة الطريق السريع امام قريتي الاحايوة والكولا وجميع المداخل الفرعية المؤدية للقريتين وذلك بناء علي رغبة ابناء قرية الكولا بعد تكرار حوادث السرقة والبلطجة بالمنطقة ، صرح بذلك عادل عبد اللطيف رئيس مدينة اخميم .

وأكد ان مصنع تعبئة اسطوانات البوتاجاز بالاحايوة شرق يعمل بكامل طاقته وان المسالك المؤدية اليه مفتوحة وقال رئيس المدينة ان المحافظ وعدد من القيادات الامنية سوف يتوجهون بعد قليل لسرادق العزاء بقرية الكولا لتقديم واجب العزاء في قتلي حادث الكولا .