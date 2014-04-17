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بالصور .. انطلاق فعاليات سباق “الطريق في حب مصر” في ذكرى تحرير سيناء بطنطا

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بالصور .. انطلاق فعاليات سباق “الطريق في حب مصر” في ذكرى تحرير سيناء بطنطا بالصور .. انطلاق فعاليات سباق “الطريق في حب مصر” في ذكرى تحرير سيناء بطنطا

انطلاق فعاليات سباق الطريق

انطلقت ، صباح اليوم الخميس ، فعاليات سباق “الطريق القومى في حب ” في ذكرى تحرير سيناء من أمام بوابة استاد طنطا الرياضي ، تحت رعاية الدكتور وائل الدجوى وزير التعليم العالى والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، بمشاركة جامعات الدلتا، وطلاب المدارس العسكرية.

بدأ السباق بوضع الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا والدكتور محسن مقشط نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب واللواء طلعت عبد الحميد السكرتير العام المساعد لمحافظة الغربية نائبا عن اللواء محمد نعيم محافظ الغربية إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء محافظة الغربية بمنطقة الاستاد.

و انطلقت فعاليات المهرجان من أمام البوابة الرئيسية لاستاد طنطا الرياضي وصولا إلى مبني القناة السادسة والعودة مرة أخرى ثم انطلق السباق الثاني من أمام بوابة الاستاد مبني إدارة الجامعة بشارع البحر.

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