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بالصور. أسيوط تبدأ الإحتفال بعيدها القومى بوضع أكليل زهور على نصب شهداء بنى عدى‎

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بالصور. أسيوط تبدأ الإحتفال بعيدها القومى بوضع أكليل زهور على نصب شهداء بنى عدى‎ بالصور. أسيوط تبدأ الإحتفال بعيدها القومى بوضع أكليل زهور على نصب شهداء بنى عدى‎

احتفال العيد القومي لمحافظة أسيوط

قام اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط يرافقه عدد من القيادات والأمنية التنفيذية والشعبية بوضع اكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء قرية بنى عدى خلال إحتفال المحافظة بعيدها القومى والتى تحتفل به المحافظة فى كل يوم 18 ابريل من كل عام ،حيث اجتمع أكثر من 3 آلاف من الأهالى تحت زعامة الشيخ حسين الخطيب ومحمد المغربى والشيخ ابو العدوى وانضم اليهم 450 من الأعراب المصريين و300 من المماليك وسار اليهم الجنرال دافو بجنوده قاصدا الإستيلاء على بنى عدى ولكن استبسل الأهالى فى تلقى الهجمات واشتبك الفريقان فى معركة حامية وانتهت المعركة بهزيمة الفرنسيين فلجأ الفرنسيون الى حرق المنازل وأضرموا النيران فى القرية حتى تمكنوا من الدخول للقرية وسلبوا ونهبوا وخربوا فما من أسرة فى القرية الا وقدمت شهيد.

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