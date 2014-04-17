وزير الزراعة : لن نتهاون فى معاقبة المتعدين على الأراضى الزراعية

أكد الدكتور أيمن ابو حديد، وزير الزراعة و استصلاح الاراضى، أن الحكومة مستمره فى بذل كل جهد لإزالة حالات التعدى، وأن هناك خطة تتبناها الوزارة من خلال حملاتها للقضاء على حالات التعدى على الاراضى الزراعية قبل تفاقمها .

وأوضح ” ابو حديد ” أنه تم إزالة 120 ألف و 120 حالة على مساحة 6 آلاف و 965 فدان من مليون و 92 الف حالة على مساحة 47 الف و 150 فدان ، معلناً أن محافظات البحيرة و المنوفية و الغربية و القليوبية يعدوا من أعلى حالات التعدى على الأراضى الزراعية، وأوضح أن محافظات شمال سيناء و الوادى الجديد و مرسى مطروح و السويس هى الأقل فى حالات التعدى .

و استشهدت الوزارة بما أصدرته دار الإفتاء المصرية و التى أكدت فيها أن التعدي علي الأراضي الزراعية بالبناء فيها لا يجوز شرعًا، بالإضافة إلى حث وزير الزراعة جموع الفلاحين على المشاركة فى هذا العمل القومى وفقا لما حث عليه الدين الإسلامى .

و فى سياق متصل، أشار وزير الزراعة ، إلى أنه سيتم اقرار التعديلات الجديدة على قوانين الزراعة و منها قانون 116 لسنة 1983 الخاص بعقوبات التعدي علي الأراضى الزراعية بدءا من المادة 154 وحتى المادة 159 حيث لا تقل عقوبة الحبس فى جميع المواد عن شهر مع غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه .

و شدد ” أبو حديد ” أنه لن يكون هناك تهاون مع المتعدين على الرقعة الزراعية ، و أن جميع اجهزة الدولة ستتكاتف من أجل التصدى لتلك الأزمة، لضمان الحفاظ على حقوق المواطنين و الدولة .