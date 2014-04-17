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أيغنر Aigner تحتفل بعيدها الخمسين!

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أيغنر Aigner تحتفل بعيدها الخمسين! أيغنر Aigner تحتفل بعيدها الخمسين!

تحتفل Aigner، العلامة التجارية الفاخرة التي تتخذ من ميونخ مقراً لها ، بعيدها الخمسين في عام 2015. وللاحتفال بهذه المناسبة الاستثنائية، ستمنح Aigner لعملائها الأوفياء الفرصة لربح جائزة العمر، وذلك بمجرد نشرهم لقصصهم التي ترتبط بهذه العلامة التجارية. اشتهرت دار Aigner على مر الزمن بتقديمها للمنتجات الجلدية الحصرية التي تستهدف الطبقة الراقية في أوروبا. وقد تحولت Aigner اليوم إلى علامة تجارية عالمية متخصصة بالمنتجات الفاخرة، تجمع بين الأناقة والجودة والمتانة، دون أن تتخلى عن التركيز على كل ما هو تراثي وعريق.
للمشاركة والحصول على فرصة لربح هذه الجائزة الرائعة، يمكن للراغبين التقاط صورة لهم مع منتجهم المفضل من Aigner، ومشاركة هذه الصورة مع قصتهم عن Aigner قبل 31 مايو، 2014.

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