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كارول سماحة تتألّق في أوّل حفلاتها في القاهرة بعد الزواج

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كارول سماحة تتألّق في أوّل حفلاتها في القاهرة بعد الزواج كارول سماحة تتألّق في أوّل حفلاتها في القاهرة بعد الزواج

أحيت النجمة اللبنانية كارول سماحة حفلا كبيراً تحت سفح الهرم، وهو الحفل الخاص بشركة "طيبة منزلاوي جروب" التي احتفلت بمرور 35 عاماً على إنشائها وبتعاقدها مع شركة "هيتاشي" اليابانية.
الحفل الذي تضمّن العديد من الفقرات، بدأ بعرض لايزر مميز، قبل أن تصعد كارول إلى المسرح لتقدم عدداً من أغنياتها المميزة.
وأشارت كارول إلى أنها لم تعد تحتاج إلى ترحيب من الجمهور، بل هي التي سترحب به لأنها الآن تقيم في بلدها الثاني بعد زواجها من رجل أعمال مصري.
وأشارت كارول إلى أنّ الحفل هو الأوّل لها في القاهرة بعد الزواج، معربة عن سعادتها بلقاء الجمهور المصري من جديد.
كارول أبدعت على المسرح وبدت في غاية التألق، كما غنّت بإحساس عال أشعل حماس الحاضرين الذين غنّوا معها حتى نهاية الحفل.
واختتمت كارول الحفل بأغنية "واحشاني يا بلدي" لتودّع الجمهور وسط تصفيق حار.

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