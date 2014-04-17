كريس جينر في المستشفى وزوجها يساندها

أدخلت نجمة تلفزيون الواقع Kris Jenner إلى مستشفى قريب من منزلها، بسبب أوجاع داخلية، استدعت القيام بفحوصات معيّنة للوقاية.

ومن حسن حظ النجمة المثيرة، البالغة من العمر 58 عاماً، أنها لم تكن وحدها، بل رافقها زوجها السابق Bruce Jenner الذي يعاني من سرطان الجلد، ليساندها في هذه الظروف، برغم انفصالهما في تشرين الأول/أكتوبر، بعد 22 عاماً من الزواج.

ولكن الكثير من الإشاعات كانت قد أكّدت في وقت سابق عودة العلاقة إلى طبيعتها بين الثنائي، بعد أن رصدا مؤخّراً، يداً بيد، في مطار لوس أنجلوس، بعد عودتها من عطلة عائلية.

يُذكر أنّ Kris Jenner عادت أيضاً لترتدي خاتم الزواج، بعد أن كانت قد تخلّت عنه عند الانفصال، برغم استمرار Bruce Jenner، البالغ من العمر 64 عاماً، في ارتدائه.