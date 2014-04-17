عمرو مصطفى يهدّد الرقابة: أمامكم 48 ساعة وإلا...

عاد الملحن المصري عمرو مصطفى ليثير الجدل كعادته، حيث هاجم رئيس الرقابة على المصنفات الفنية الدكتور أحمد عواض، ودعا إلى وقفة احتجاجيّة تطالب برحيله.

وقال عمرو مصطفى على صفحته الخاصة على الـ"فيس بوك"، إنّه سيقوم بثورة أطلق عليها اسم "ثورة الأخلاق"وهي عبارة عن وقفة احتجاجية يوم الاثنين الموافق 28 أبريل للمطالبة برحيل رئيس الرقابة، تعقيباً على قرار منع الرقابة لفيلم الرعب "الدساس" الذي يحتوي على إسقاطات سياسية ويشارك فيه عمرو كضيف شرف.

وكان عمرو قد أمهل الرقيب فترة 48 ساعة ليصدر قراره بالتصريح بعرض الفيلم قائلاً " الباشا ده رئيس الرقابة علي المصنفات واسمه احمد عواض ( مخرج فيلم بون سواريه ) إنتاج السبكي الباشا بيظبط أولياء نعمته في الرقابة، وتقولولي فساد الأشكال دي أصل الفساد. الباشا ده سمح لفيلم هيفاء وهبي بتاع الطفل والجنس، الباشا ه ده سمح لكل أفلام كباريهات السبكي وفيلم "لا مؤاخذة" اللي أثار فتنة طائفية لا يعلمها إلا الله، الباشا ده منع فيلم "الدساس" علشان فيه إسقاطات سياسية".

وأنهى عمرو كلامه محذرا الرقيب قائلاً "تحذير شديد اللهجة إلى رئيس الرقابة على المصنفات أمامك ٤٨ ساعة للحصول على تصريح فيلم "الدساس"، قبل أن يتم اتخاذ الإجراءات التي لن يرحب بها أعداء الوطن، وأقسم بالله ستكون نهاية هذه المنظومة الفاسدة على يدي اللهم بلغت اللهم فأشهد ،ولا السبكي ولا هيفاء هينفعوكم يا أصل الفساد في مصر يا مروجي الدعارة المقننة ".

"سيدتي نت" حاولت الاتصال بأحمد عواض، إلا انه تهرب من الحديث في هذا الأمر.

فيلم"الدساس"بطولة لطفي لبيب وإيمان السيد وإخراج هاني حمدي.