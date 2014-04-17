غدا.. الآثار تحتفل باليوم العالمى للتراث فى سقارة والجيزة والقاهرة التاريخية

تحتفل مصر غدا باليوم العالمي للتراث، والذي يوافق يوم 18 أبريل من كل عام، حيث تنظم وزارة الآثار احتفالية بعدد من المواقع الأثرية المسجلة على قائمة التراث العالمي، وتشمل موقع آثار سقارة وأهرامات الجيزة والقاهرة التاريخية بقلب العاصمة، وذلك بدءا من غد الجمعة ولمدة أسبوع.

> وصرح الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار اليوم الخميس بأن الاحتفالية تتضمن برامج ثقافية لتوعية زائري عدد من المناطق الأثرية مثل الأهرامات والقاهرة التاريخية بأهمية التراث الإنساني، وضرورة حماية ما ورثناه عن الأجداد ليصل إلي الأجيال القادمة شاهدا على العبقرية المصرية.

> وأضاف أن برنامج الاحتفالية يشمل عقد حلقات للتوعية بأهمية الحفاظ على نظافة المناطق المحيطة بالأثر، والتي تمثل الواجهة الحضارية لمصر، بالإضافة إلي عرض مبسط يتناول أهمية اتفاقية 1972 لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، وأهمية إلتزام الحكومة المصرية بتطبيقها بما يفتح المجال أمام قاعدة شعبية أوسع بما تواجهه مصر من محاولات للتعدي على الأثر وعمليات التهريب والاتجار غير المشروع بالممتلكات الأثرية.

> ومن جانبها، أشارت الدكتورة شادية محمد مدير عام إدارة المنظمات الدولية إلى أن فعاليات الاحتفالية تتضمن تنظيم زيارات من فريق العمل المشارك بالاحتفالية لعدد من المدارس المجاورة لمناطق الاحتفال لتقديم برامج للتوعيه تتناسب مع هذه الفئات العمرية، بما يضمن توصيل المعلومة التاريخية بشكل أكثر تبسيطا كما يضع يد الطفل على أمثل الطرق للتفاعل المباشر مع الأثر بما لا يأثر سلبا على طبيعته.

> ولفتت إلى أن الفعاليات تتضمن إطلاق حملة لنظافة المناطق المحيطة بالمواقع الأثرية المسجلة على قائمة التراث بما يساهم في زيادة وعي أهالي تلك المناطق بآليات التعامل مع الأثر، ويشهد أمام مختلف دول العالم بحرص الشعب المصري على حماية كنزه الأثرى.

أ ش أ