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ضبط طبيب بيطري لتحريضه علي أحداث عنف وشغب بالمنيا

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ضبط طبيب بيطري لتحريضه علي أحداث عنف وشغب بالمنيا ضبط طبيب بيطري لتحريضه علي أحداث عنف وشغب بالمنيا

تمكنت الاجهزة الامنية بالمنيا من ضبط طبيب بيطري ينتمى لجماعة الاخوان المسلمين ومطلوب ضبطه فى قضيتين تظاهر وقطع طريق والتحريض على العنف  ضد الشرطة والجيش.

تلقى اللواء اسامة متولى مدير امن المنيا اخطارا من العميد عبد الفتاح الشحات رئيس البحث الجنائى بالمديرية يفيد بضبط نافع م م 43 سنة طبيب بيطرى بوحدة قرية ادمو البيطرية التابعة لمركز المنيا والمنتمى لجماعة الاخوان المسلمين والمطلوب ضبطه واحضاره فى القضيتين 134 لسنة 2013 ، 355 لسنة 2014 تظاهر وقطع طريق والتحريض على العنف ضد الشرطة والجيش وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

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