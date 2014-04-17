محافظ المنيا يزور مصنع سكر أبوقرقاص خلال موسم توريد بنجر السكر

قام اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا بزيارة لمصنع سكر أبوقرقاص أثناء عملية توريد محصول بنجر السكر الذي تمتاز به المحافظة وذلك فى إطار تشجيع الاستثمار الزراعي ومساندة المصانع الكبرى والتغلب على المعوقات التي تواجههم.

أكد المحافظ على أهمية وضع إستراتيجية متكاملة للحفاظ على تلك الصناعة الهامة بالتنسيق بين المزارعين والمصنع وشركات صناعة السكر تشمل توعية المزارعين بالأساليب الحديث لزراعة المحاصيل السكرية واستخدام البذور والأصناف الحديثة الأكثر إنتاجية مع تسهيل إجراءات النقل لتوفيرها للمصنع بأسعار متميزة.

وطالب المحافظ بوضع برنامج للمزارعين بالتنسيق مع مسئولى المصنع والمتخصصين وخبراء الزراعة والاستثمار الزراعى يهدف إلى التعريف بأفضل الطرق الحديثة للرى والتوعية الزراعية وإكسابهم المهارات اللازمة لمواكبة التطورات ومتطلبات السوق بما يحقيق عائد مادي مناسب للمزارعين والشركات.

واستمع المحافظ لشرح من الدكتور حسن فولى وكيل وزارة الزراعة عن إجمالي المساحات المنزرعة ببنجر السكر بالمحافظة حيث أوضح أن إجمالي المساحات المنزرعة هذا العام بلغت 24944 فدان وتم التنسيق مع المصانع الكبرى المختصة بصناعة السكر والمتعاقدة على عدة مساحات من الاراضى للتوريد.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أن محصولى قصب وبنجر السكر من المحاصيل التى تتصدر بها المحافظة مكانه متميزة على مستوى الجمهورية خاصة أن نسبة السكر فى تلك المحاصيل مرتفعة وأشار إلى ان هناك متابعة كاملة للفلاح طوال العام ومتابعة لكيفية التغلب على كافة المشكلات التى تواجهه.

وقال مدير مصنع سكر أبوقرقاص أن المصنع يعمل طوال العام خلال موسم البنجر وقصب السكر معا وأنه استطاع تقديم العديد من المنتجات كالسكر والعصائر والخميرة والعلف وسمادا لتربة وسماد تكاملى لتخصيب الاراضى الصحراوية ومصنع ثاني أكسيد الكربون.

وأضاف انه تم الاتفاق على الإجراءات الخاصة بتوريد المحصول والأسعار الخاصة بالمزارعين لإعطائهم حقوقهم كاملة فور الانتهاء من عملية التوريد ، وانه تم تخصيص علاوات خاصة بنسبة النظافة ، والحلاوة لرفع سعر الطن لصالح المزارع.