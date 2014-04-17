«أبو شادي»: وزير التموين ساعد مجلس «القابضة للصوامع» الفاسد في العودة

قال اللواء محمد أبوشادي، وزير التموين السابق، تعليقاً على قرار عودة مجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع، بعد إقالته بسبب وجود أخطاء إدارية في الجمعية العمومية التي اتخذت القرار، إن لكل وزير وجهة نظر لكنه شخصياً يرى أن مجلس الإدارة فاسد، والدليل حجم الخسائر التي حققها خلال عام.

وأضاف لـ«المصري اليوم» أن مجلس الإدارة هو الذي تلاعب في الإجراءات، لأنه الداعي للجمعية العمومية التي أقالته، وكان على الوزير الحالي عدم مساعدتهم في الاستفادة من تلاعبهم بالإجراءات.

وأشار إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات يؤيد بطلان هذا المجلس، وتساءل: «إذا كانت الجمعية باطلة فلماذا لم يلغ الوزير جميع القرارات التي اتخذتها».