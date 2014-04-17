15إطلالة لأناقة النجمات من Antonio Berardi

عرف المصمم البريطاني Antonio Berardi بالتصاميم الأنثوية الجميلة التي تزين إطلالات النجمات، وبالتصاميم الأنثوية الجميلة التي يقدمها على منصات العروض في كل أسبوع من أسابيع لندن للموضة.

تتميز تصاميم Antonio Berardi بقصاتها الناعمة وتفاصيلها الأنيقة التي تحدد شكل جسم السيدة التي ترتديها وترسم تفاصيله، فلا يمكن أن ننسى اللوك البسيط باللونين الأبيض والأزرق الذي ارتدته الملكة رانيا في العام الماضي، ولا إطلالة Lupita Nyongo بفستان رمادي لماع تميزه تفاصيل جانبية باللون الأزرق ساعدت على تصغير خصر النجمة وتحديد جسمها، كما ظهرت لمسته الأنيقة في البدل العصرية الفريدة التي اختارتها كل من: Nicole Richie ، و Rosie Huntington.

Sandra Bullock من أجمل النجمات اللواتي تألقن بفساتين Antonio Berardi، حيث اختارت فستاناً مطبعاً بألوان جميلة أعطاها لوكاً عصرياً أنيقاً، إلى جانب Jessica Pare التي اختارت فستاناً لماعاً بتفاصيل جميلة زادته أناقة وجمالاً.

ومن ناحية أخرى ظهرت العديد من نجمات السجادة الحمراء بتصاميمه وحصلن بها على مكان في أعلى قائمة النجمات الأكثر أناقة، ومنهن: الممثلة Amy Adams التي اختارت فستاناً أزرقاً بقصة مميزة في حفل "SAG Awards"، و Gwyneth Paltrow التي أثارت الجدل بإطلالتها المميزة منAntonio Berardi قبل أشهر.

شاهدي معنا أجمل النجمات بتصاميم Antonio Berardi، وأخبرينا برأيك.

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