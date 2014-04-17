إياب الدفاع الحسني يتقدم 24 ساعة

تقدمت مباراة الإياب بين الأهلي ومضيفه الدفاع الحسني المغربي لمدة 24 ساعة لتقام يوم السبت 26 أبريل بدلا من 27 من الشهر ذاته.

ويستضيف الأهلي فريق الدفاع في ذهاب دور الـ16 من كأس الكونفدرالية يوم الأحد المقبل في السابعة مساء على ملعب الدفاع الجوي.

وقد يفقد الأهلي في مباراة الذهاب مدافعه محمد نجيب الذي يعاني إصابة في العضلة الخلفية.

فيما تأكدت جاهزية تريزيجيه وشهاب أحمد ومحمد ناجي جدو بعد الغياب عن مباراة المقاولون العرب في الدوري الممتاز.

ويواجه الأهلي فريق الدفاع الحسني مستفيدا بدفعة نفسية في ظل عودته لصدارة مجموعته في الدوري الممتاز بعد الفوز على المقاولون العرب.