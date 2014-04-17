معوض يعود للتدريبات .. والأهلي يبتعد 48 ساعة

عاد سيد معوض المدافع الأيسر للأهلي إلى تدريبات فريقه صباح الخميس بعد تغيبه عن مران الأربعاء.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي قال إن معوض اعتذر عن تغيبه عن مران الفريق ولكن ستطبق عليه لائحة النادي.

وتغيب معوض عن مباريات الأهلي الأخيرة لأسباب فنية بعد استبعاده من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة محمد يوسف.

ويعتمد يوسف على أحمد شديد وموسى يدان في الجبهة اليسرى للفريق الأحمر.

إلى ذلك، يدخل الأهلي في معسكر مغلق بعد مران الجمعة استعدادا لمواجهة الدفاع الحسني المغربي في ذهاب دور الـ16 من كأس الكونفدرالية يوم الأحد المقبل.

ويواجه الأهلي فريق الدفاع يوم الأحد في السابعة مساء على ملعب الدفاع الجوي، على أن تكون مباراة الإياب يوم السبت 26 أبريل.