المسلماني ردا على بيان حركة حماس : القضية الفلسطينية ليست شأنا داخليا

أكد أحمد المسلماني المستشارالإعلامي لرئيس الجمهورية أن القضية الفلسطينية وأطرافها ليست شأنا داخليا، بل هي شأن يهم العالم العربي والإسلامي بكامله.

> ونفى المسلماني في تصريحات صحفية اليوم ” الخميس ” أن تكون تصريحاته التي جاءت في سياق مقال نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس الأول ” الثلاثاء ” بعنوان ” حماس والإخوان، حان وقت الإنفصال ” تحريضا ضد حماس وقيادتها التاريخية،. ذلك أنها جاءت في مجملها على هيئة رسالة إلى خالد مشعل زعيم الحركة، ولم تحمل أية إساءة أو تحريض، بل جاءت نصائح مخلصة لأجل الحركة والدولة معا.

> وأضاف المسلماني ” تمنيت أن تأخذ حماس ما ذكرته بشأن الإصلاح السياسي والفكري للحركة على نحو جاد، وأن تدرك حجم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المسجد الأقصى، إلى كارثة المستوطنات ويهودية الدولة،

> في وقت انهارت فيه جيوش عربية، وليس من الوطنية أو المسئولية أن تبقى المعركة بين الأطراف الفلسطينية لا بينها وبين إسرائيل “.

> وكانت حركة حماس قد انتقدت تصريحات أحمد المسلماني بشأن الحركة والوضع في فلسطين، حيث قال المتحدث باسم حماس

> فوزي برهوم إن المسلماني يتدخل في الشأن الفلسطيني الداخلي وشئون الحركة ، ويحرض على حماس وقياداتها التاريخية.”حسب قوله ”

أ ش أ